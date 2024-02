Nawalnajas X-Account vorrübergehend gesperrt

Das X-Konto (früher Twitter) von Julia Nawalnaja, der Witwe des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny , wurde an diesem Dienstag vorrübergehend gesperrt. Auf dem erst am Vortag eingerichteten Account von Julia Nawalnaja erschien der Hinweis: "Konto gesperrt. X sperrt Konten, die unsere Regeln verletzen".

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Zum Besuch von Julia Nawalnaja, Nawalnys Witwe, senden EU-Vertreter ein Signal der Unterstützung. Indes mahnt Kanzler Scholz andere Europäer zu mehr Hilfe für die Ukraine. 20.02.2024 | 1:33 min

Kreml weist Vorwürfe aus Brüssel zurück

Nach dem Tod von Alexej Nawalny hat das Auswärtige Amt in Berlin den russischen Botschafter einbestellt. Außenministerin Baerbock forderte in Brüssel Sanktionen gegen Russland. 19.02.2024 | 0:23 min

Peskow wies auch eine Forderung der EU nach einer "internationalen Untersuchung" des Todes von Nawalny zurück, die am Montag nach Gesprächen mit Nawalnaja in Brüssel verlangt worden war. "Wir akzeptieren solche Forderungen im Allgemeinen nicht - und erst recht nicht von Herrn Borrell", sagte Peskow mit Blick auf den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Peskow beruft sich auf das Gesetz

Der Kreml-Sprecher verteidigte auch die Auszeichnung mehrerer Strafvollzugsbeamten mit Orden durch Putin am Montag. Nawalny, ein prominenter Widersacher Putins, war nach Angaben der russischen Strafvollzugsbehörde am Freitag in einem Straflager am Polarkreis im Alter von 47 Jahren bei einem Hofgang plötzlich zusammengebrochen und gestorben.