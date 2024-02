Gefährliches Gedenken an Nawalny

von Sebastian Ehm 19.02.2024 | 16:00 |

Nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny hat dessen Witte Julia Nawalnaja angekündigt, weiterzukämpfen. Für ein Russland, in dem man in Frieden leben kann. Damit hat die Opposition in Russland weiter ein prominentes Gesicht.