Nawalnys Witwe trifft EU-Außenminister

von Gunnar Krüger 19.02.2024 | 17:00 |

Der Tod des Oppositionellen überschattet das Treffen in Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Borrell will mit Nawalnajas Besuch ein Signal an russische Freiheitskämpfer aussenden.