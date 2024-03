Präsidentschaftswahl in Russland: Putins Strategie

Das erste Prinzip Putins lautet: Täusche deinen Gegner. Während seiner Zeit beim KGB - dem Geheimdienst der Sowjetunion - lernte der junge Putin einen einfachen Trick: Immer das sagen, was das Gegenüber hören will. So erschleiche man sich das Vertrauen seiner Gegner. Die Liste der Beispiele dafür ist lang. 2001 etwa, in seiner Rede im Deutschen Bundestag , war sein Ziel, den Westen zu beruhigen.