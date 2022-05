Russland, Putin und die Oligarchen

Beim Kreml in Ungnade gefallen: Der russische Ölmagnat Michail Chodorkowski am 16.06.2004 in einem Gericht in Moskau.

Quelle: dpa / Sergei Ilnitsky

In den 1990er-Jahren, als Boris Jelzin regierte, herrschte große wirtschaftliche Not. Den Oligarchen gelang es meist, in den Besitz von Schlüsselindustrien zu kommen und so ihr Vermögen zu mehren.



Einer von ihnen war Michail Chodorkowski, Chef des Ölkonzerns Yukos. Als er in Konflikt mit Putin geriet und ihn öffentlich kritisierte, wurde er 2003 verhaftet und des planmäßigen Betrugs und der Steuerhinterziehung angeklagt. Er wurde verurteilt, kam 2013 wieder auf freien Fuß und ging ins Exil.