Historiker: Gaza-Krieg auf TikTok erklären

Die Informationen kämen weniger aus dem Unterricht an Schulen und eher von Sozialen Medien wie TikTok und Instagram . Insbesondere auf TikTok verbrächten junge Menschen mehrere Stunden am Tag, fügte der Wissenschaftler hinzu.

Anne Frank wäre 95 geworden

Im Laufe des Tages befassen sich bundesweit rund 90.000 Schülerinnen und Schüler mit der Lebensgeschichte von Anne Frank und ihrer Verfolgung in der NS-Zeit. Anlass ist der 95. Geburtstag Franks am 12. Juni. Das jüdische Mädchen starb 1945 mit 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch, das sie im Versteck in Amsterdam führte, wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt.