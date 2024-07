Vor 80 Jahren: Attentat auf Hitler

Schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs formieren sich Gegner Hitlers, auch in den Führungseliten und im Militär. Deren Vorhaben schlagen jedoch fehl, teils aus Mangel an Mut und Unterstützung. Besonders der Kriegsverlauf, markiert durch die verheerende Niederlage in Stalingrad, und die grausamen Verbrechen, besonders die Massenerschießung der jüdischen Bevölkerung im Osten, bringen auch Konservative zum Widerstand, um 1942 auch Oberst i. G. Stauffenberg. In der Folge schmiedet er maßgeblich den Umsturzplan unter dem Codewort "Unternehmen Walküre" mit.