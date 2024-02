Nachfahren des NS-Widerstands: Rechtsextremen "Stirn bieten"

Nachkommen deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus haben in einem Appell vor dem Zusammenbrechen der Demokratie gewarnt und mehr Engagement für eine offene Gesellschaft gefordert. "Es waren unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, die sich dem NS-Unrecht damals als Widerstandskämpfer entgegengestellt haben", heißt es in dem Aufruf, den die "Berliner Morgenpost" am Montag im Wortlaut veröffentlichte