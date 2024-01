Wer sind die Omas gegen Rechts?

Die Omas gegen Rechts in Deutschland wurden zweimal, unabhängig voneinander gegründet. So gibt es einen eingetragenen Verein und unabhängig davon das lose Bündnis verschiedener Facebookgruppen. Mittlerweile sind die protestierenden Omas zu einem internationalen Phänomen geworden. So gibt es die "RagingGrannies" in den USA , eine Gruppe in Polen, der Schweiz und in Italien