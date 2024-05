Berliner Senator will Goebbels-Villa notfalls verschenken

Dieser hatte im Abgeordnetenhaus am Donnerstag gesagt, notfalls wolle er das Gelände, das dem Land Berlin gehört, verschenken. Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) äußerte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa auch die Befürchtung, dass rechte Ideologen versuchen könnten, an das Gelände zu kommen.

Bürgermeister: Äußerung des Finanzsenators "äußerst unglücklich"

Was ich nicht gerne sehen würde, dass das Land Berlin das Areal an irgendeinen Privaten verschenkt, der dann ideologische Ziele mit der Liegenschaft verfolgt. Vor diesem Hintergrund ist die Äußerung von Evers äußert unglücklich.

Sollte das aber einmal mehr ins Leere führen wie in den vergangenen Jahrzehnten, dann hat das Land Berlin keine andere Möglichkeit, als so den Abriss zu vollziehen, wie er jetzt vorbereitet und von uns adressiert ist.

Ministerium: "Sind in Gesprächen mit beteiligten Akteuren"

Das Bundesbauministerium teilte am Freitag mit: "Wir sind aktuell in Gesprächen mit den beteiligten Akteuren zu einer möglichen Weiterentwicklung des Areals. Zu den aktuellen Äußerungen des Finanzsenators nehmen wir keine Stellung."

Antrag auf Fördergeld ist gestellt

Die Gemeinde Wandlitz, auf deren Gebiet das Gelände am Bogensee liegt, hat jetzt nach eigenen Angaben einen Antrag auf Fördergeld aus dem Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" gestellt. Dabei geht es in diesem Jahr um Vorhaben, die vor allem die Demokratiebildung fördern sollen. Dafür sei das Gelände genau der richtige Ort, so der 53 Jahre alte Bürgermeister.

Er nannte nach einer bislang vorsichtigen Schätzung eine Summe von 500.000 bis 600.000 Euro an benötigten Fördermitteln. Die Gemeinde will nun ein Konzept für eine Weiternutzung entwickeln. "Wir haben einen weiten Fokus, den wir uns vorstellen können."

Gemeinde gegen Zwischennutzung als Polizei-Übungsplatz

Doch in welche Richtung eine Entwicklung des Geländes in einigen Jahren wirklich gehen kann, ist noch unklar. "Es gibt ganz viele Fragen zu klären. Wir stehen am Anfang des Prozesses", sagte Borchert. Mitte Mai stehe nun ein Beratungstermin mit der zuständigen Berliner Immobilienmanagementgesellschaft (BIM) an.