Taiwan-Besuch in den USA: China will "energisch" reagieren

China wirft Taiwan und USA "geheime" Treffen vor

Lai macht auf dem Weg von und nach Paraguay, wo er an der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Santiago Peña teilnehmen wird, offiziell nur einen Zwischenstopp in den USA.

In Pekings Fadenkreuz: Taiwans bedrohte Inseln - im Video:

Die Matsu-Inseln liegen direkt vor chinesischem Festland, aber sie gehören zu Taiwan. Mitten im Konflikt fühlen die Menschen die Bedrohung von China und die Beunruhigung Taiwans 24.05.2023 | 6:35 min

In der Erklärung des chinesischen Außenministeriums hieß es jedoch, dass Taiwan und die USA Lai in geheimer Absprache unter dem Vorwand eines "Zwischenstopps" politische Aktivitäten in den USA ermöglichten.