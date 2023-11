China kritisiert US-Verbot für Investitionen scharf

Schwere Vorwürfe aus Peking : US-Verbot für Investitionen: China erbost

10.08.2023 | 10:33 |

Die USA wollen in China Investitionen in sensible Technologiebereiche beschränken. Das führt zu scharfer Kritik aus Peking und verschlechtert die ohnehin angespannten Beziehungen.