Deshalb proben die Menschen in Taiwan an diesem Montag einen Luftangriff. Bei der "Wan An"-Übung steht das öffentliche Leben für 30 Minuten still: Wenn Sirenen und Handyalarm schrillen, müssen die Autofahrer am Straßenrand halten, die Leute sollen zu Hause bleiben oder sich sogar in lokalen Schutzräumen in Sicherheit bringen.