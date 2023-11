Krieg in Ukraine: Nordkoreas Nachschub macht sich bemerkbar

Am 25. Oktober gab Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates, bekannt, dass seit dem 1. Januar 2023 rund 385.000 Menschen in den Dienst des russischen Militärs eingetreten seien. In seiner Erklärung blieb unklar, was genau mit "in den Dienst treten" gemeint ist, etwa ob auch Wehrpflichtige in die Zahl eingerechnet sind.