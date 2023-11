Ukraine-Kampfeinsatz: Warum Russland Frauen rekrutieren will

Bisher dürfen Soldatinnen der russischen Streitkräfte nicht an der Front kämpfen. (Archivbild)

In den regulären russischen Streitkräften gibt es eine beträchtliche Anzahl von Soldatinnen, die etwa zehn Prozent des gesamten Armeepersonals ausmachen. Das Gesetz verbietet ihnen jedoch den Dienst in Kampfeinheiten an der Front. Die meisten von ihnen arbeiten als Krankenschwestern, Ärztinnen, Wartungspersonal, Juristinnen, Signaltruppen, Verwaltungspersonal, Küchenpersonal oder als Reinigungskräfte.