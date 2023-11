Ukraine wehrt Offensive ab: Russland erleidet herbe Verluste

Unterdessen sind die russischen Verluste extrem hoch. Am 20. Oktober meldete die Ukraine, dass Russland in den Tagen zuvor 1.380 Soldaten verloren hat, darunter Gefallene, Verwundete und Vermisste. So hohe Zahlen gab es seit den intensivsten Tagen der Schlacht um Bachmut nicht mehr. Auch die materiellen Verluste sind schwerwiegend, was durch mehrere von Drohnen gelieferte Bilder plausibel ist.