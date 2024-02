Wladimir Putin schenkt Kim Jong Un eine Aurus-Luxuslimousine

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Russland bei seinem Besuch im September "bedingungslose Unterstützung" angeboten. 13.09.2023 | 1:36 min

Verletzt das Geschenk Beschlüsse der UN?

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist laut südkoreanischen Medien mit einem gepanzerten Zug in Russland eingetroffen.

Kim Jong Un soll viele Luxuslimousinen besitzen

Kim hatte Putin im September bei einem Staatsbesuch in Russland getroffen. Beim Besuch des Raumfahrtzentrums Kosmodrom Wostotschny im russischen Fernen Osten hatte Putin Kim eingeladen, in seine Staatskarosse Aurus Senat einzusteigen. Kim selbst fuhr in einer Maybach-Limousine, die er in einem Sonderzug aus Pjöngjang mitgenommen hatte, zum Raumfahrtzentrum.