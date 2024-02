Japan: Hilfe für Ukraine beim Wiederaufbau

Der Krieg in der Ukraine hält an, am 24. Februar werden es genau zwei Jahre seit Kriegsbeginn sein. Straßen, Brücken, Häuser werden täglich zerbombt, beschädigt . Wiederaufbau unter diesen Umständen ist mitunter lebensgefährlich. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal ist extra in Japans Hauptstadt Tokio gereist, um an einer bilateralen Wirtschaftskonferenz mit Japans Ministerpräsident Fumio Kishida teilzunehmen - dabei ging es auch um den Wiederaufbau in der Ukraine.