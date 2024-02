Sicherheitskonferenz: Die leeren Worthülsen von München

Das Nichthandeln wird die Ohnmacht möglicherweise schon bald unumkehrbar machen: Wladimir Putin, so besagen Erkenntnisse der US-Nachrichtendienste, will eine Nuklearwaffe in den Weltraum schicken. Auch weitere amerikanische und europäische Quellen bestätigen das am Rande der Sicherheitskonferenz. Mit ihr wäre er möglicherweise in der Lage, bei Bedarf Kommunikations- und Überwachungssatelliten komplett auszuschalten und die Informationsnetzwerke auf der Erde lahmzulegen - mit dramatischen Folgen für die Weltwirtschaft.