Ukraine-Krieg: Was die Münchner Sicherheitskonferenz zeigt

Der republikanische Senator J.D. Vance hat es vielleicht am meisten zugespitzt: Auch die USA lebten in einer Zeit der Knappheit. Sie könnten nicht gleichzeitig in der Ukraine, im Nahen Osten und Asien präsent sein. "Das können wir einfach nicht. Ganz gleich, wie viele Schecks der US-Kongress ausstellt, wir sind dort eingeschränkt", so Vance.