Münchner Sicherheitskonferenz: Was ist zu erwarten?

Die Welt scheint gerade verrückt zu spielen, atemlos verfolgen wir die Krisen. Nach dem Fall der Mauer glaubten viele in Europa an Jahrzehnte friedlichen Zusammenlebens.

Der Westen fühlte sich als Sieger

Den Triumph der Demokratie beschrieb der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem Buch: "Das Ende der Geschichte". Der Westen fühlte sich als Sieger. Oh, wie haben wir uns alle getäuscht.

Die Sicherheitskonferenz wird 60 Jahre alt. Und ein Blick in die Geschichte zeigt, die Menschheit hat wohl nicht viel gelernt. Damals hieß die Konferenz noch Wehrkundetagung. Es ging um die Angst vor einem Atomkrieg. Der Kalte Krieg befand sich in der heißen Phase.

Flächenbrand im nahen Osten, Vormarsch der Russen

Auftritt von Kamala Harris im Fokus

Im Fokus der Aufmerksamkeit steht der Auftritt der US-Vizepräsidentin Kamala Harris . Sie wird versuchen, alle Zweifel an Amerika und seine Verlässlichkeit zu zerstreuen. Das Schreckgespenst einer zweiten Amtszeit für Donald Trump als Präsident treibt viele Europäer um. Denn: der amtierende Präsident Joe Biden leidet erkennbar am Alter. Er wirkt müde, manchmal verwirrt, spricht mit Toten.

Biden hat bereits ein Beliebtheitsproblem in den USA , nun hinterfragt die amerikanische Öffentlichkeit seine Fitness. Harris wird all diese Bedenken versuchen, wegzuwischen und auf der Sicherheitskonferenz das Bild eines brillanten Biden zeichnen.

Europa im Fall Trump ohne Plan B

Was wenn Trump gewählt wird? Dazu hört man wenig in Brüssel. Und auch in München wird es wohl nicht vielmehr geben als Panik in den Augen. Das ist keine Strategie, sondern Ausweglosigkeit.