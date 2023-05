Dem können die Industrienationen nur den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie all den hehren Worten endlich Taten folgen lassen - eine Art Zeitenwende im Umgang mit dem globalen Süden. Man müsse sich klarmachen, so Bundeskanzler Scholz im ZDF-Interview, "dass die Welt, in der wir künftig leben, eine multipolare wird - mit sehr vielen, auch sehr starken Nationen, die in den Ländern im Süden Amerikas, in Afrika und Asien jetzt entstehen und sich weiterentwickeln."