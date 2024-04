"Sakura" ist da: Japaner feiern Höhepunkt der Kirschblüte

Blühende Kirschbäume in Osaka: In Japan wird das rosa-weiße Farbenmeer der Kirschblüte traditionell als Beginn des Frühlings mit zahlreichen Festen gefeiert.

Zahlreiche Japaner haben die in diesem Jahr etwas verspätete Kirschblüte gefeiert. In Tokio und an anderen Orten strömten die Massen in Parks, wo die Bäume ihre Blüten zu voller Pracht entfaltet hatten. Die auf Japanisch als "Sakura" bezeichneten Kirschblüten sind die beliebtesten Blüten des Landes.