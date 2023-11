Chinesen stören japanische Firmen wegen Fukushima-Kühlwasser

Das Meerwasser rund um das Atomkraftwerk Fukushima ist laut Tests des japanischen Umweltministeriums nicht radioaktiv verseucht. Gegen die Einleitung hatte es Protest gegeben. 27.08.2023 | 0:20 min

Seitdem aufbereitetes Kühlwasser aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifik abgeleitet wird, bekommen japanische Unternehmen Tausende Protest-Anrufe aus China. Betreiber von Konzerthallen bis hin zu Aquarien berichten, sie erhielten so viele Anrufe, dass sie Schwierigkeiten hätten, den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die japanische Regierung versichert unterdessen, dass im Meer keine Radioaktivität festgestellt werde.

Tokio: Sicherheit von Japanern gewährleisten

In Online-Netzwerken veröffentlichte Videos zeigen, wie chinesische Nutzer japanische Telefonnummern anrufen, darunter Restaurants in Fukushima. Der hochrangige japanische Diplomat Hiroyuki Namazu äußerte nach Angaben des japanischen Außenministeriums sein Bedauern über dieses Verhalten. Er rief Peking auf, "die Sicherheit japanischer Einwohner in China zu gewährleisten".