Er erfand "Dragon Ball": Manga-Zeichner Akira Toriyama tot

Der Schöpfer der Mangaserie "Dragon Ball", der japanische Zeichner Akira Toriyama, ist nach Angaben seines Produktionsteams im Alter von 68 Jahren gestorben. Toriyama sei am 1. März einem Blutgerinnsel im Hirn erlegen, hieß es am Freitag in einem Beitrag auf dem offiziellen "Dragon Ball"-Profil im Onlinedienst X . "Wir bedauern zutiefst, dass er noch mehrere Werke mitten in der Entstehung hatte", erklärt darin das von Toriyama gegründete Bird Studio in Japan