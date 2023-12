Comic Con in Stuttgart: Einmal selber Comic-Held sein

In Stuttgart findet die Comic Con statt. Ein Pilgerort für Menschen mit großer Leidenschaft für Comic- oder Serienhelden. Dazu gehört auch, sich in diese zu verwandeln. 09.12.2023 | 1:28 min

Besucherin der Comic Con: "Man fühlt sich zu Hause"

Cos-Player - Kostüm-Spieler -, so heißen die Leute, die in die Rolle ihrer Superhelden schlüpfen. Costume-Playing ist seit den 80er Jahren in Japan ein Trend. Seit gut einem Jahrzehnt ist das auch in Deutschland populär.