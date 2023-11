Orbán vs. Heartstopper: Teen-Comic als Staatsfeind in Ungarn

Rekord-Strafe für eine Buchhandlung: Denn in Ungarn dürfen Jugendliche in den Medien keine Homosexualität sehen. Doch das wollen nicht alle hinnehmen.

Der Comic "Heartstopper" sorgt in Ungarn gerade für Aufregung. Quelle: afp

In der Buchhandlung von Eva Redai wickeln die Mitarbeitenden jetzt Bücher in Schutzfolie ein, wenn darin Homosexualität vorkommt. Außerdem kommt ein Warnschild an die Tür: "Hier werden nicht traditionelle Inhalte verkauft". Denn so fordert es ein Gesetz der ungarischen Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán.

Diese Ideologie kennen wir leider schon aus unserer Geschichte: Dass Leute verdammt und verfolgt werden, weil sie anders aussehen, eine andere Religion haben oder anders fühlen als die Mehrheit. Eva Redei, Láng Téka Buchhandlung

Eva Redai in ihrem Buchladen Láng Téka in Budapest, Ungarn Quelle: ap

Mediengesetz gegen Homosexualität

Seit einiger Zeit schon dürfen in Ungarn Jugendlichen keine Medien zugänglich gemacht werden, in denen Homosexualität vorkommt: Filme, Theatervorstellungen, Bücher - überall Warnhinweise und Angst vor Strafe.

Jetzt soll die Buchhandlung Lira in Budapest 32.000 Euro Rekord-Strafe zahlen, weil dort ein Teenie-Comic ohne Schutzfolie verkauft wird: "Heartstopper" der britischen Autorin Alice Oseman ist bei Jugendlichen weltweit ein Hit. In Ungarn aber behaupten die Behörden, der Comic sei eine Gefahr für die Jugend: Weil sich ein Nick und ein Charlie ineinander verlieben.

"Ich denke, dass das Teil einer politischen Kampagne ist", sagt Kristián Nyáry, Schriftsteller und Leiter der Buchhandlung Magvetö Lira dem ZDF. "Die Kontrolleure wissen genau, wonach sie suchen und welche Bücher sie fotografieren und dann melden."

Einschränkungen bei Klassikern der Literatur

Homer, Shakespeare, Oscar Wilde: Das Gesetz verbiete es im Grunde, eine große Zahl von Klassikern der Weltliteratur an Jugendliche zu verkaufen. Orbáns Bücherverfolgung ruft in ganz Europa Empörung hervor, auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels reagiert entsetzt. "Das halte ich für einen Skandal und einen krassen Widerspruch gegen die Werte, die eigentlich die europäischen Mitgliedsstaaten miteinander verbinden soll", sagt Michael Lemling vom Börsenverein.

Ich glaube, dass die EU da deutlich Flagge zeigen muss. Michael Lemling, Börsenverein des Deutschen Buchhandels

"Wir in Deutschland sollten uns mit dieser Buchhandelskette und dem Widerstand der Zivilgesellschaft in Ungarn solidarisieren", fordert Lemling.

EU-Kommission: Ungarn verstößt gegen Grundrechte

Tatsächlich haben die Europäische Kommission und 15 weitere Länder, darunter Deutschland und Frankreich, Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt : Wegen Diskriminierung, Verstoßes gegen die Grundrechte und Eingriff in die Freiheit des Marktes. Ungarns Ministerpräsident Orbán nutzt den Konflikt für seine eigenen Zwecke:

Die Europäische Union weist das christliche Erbe zurück, dirigiert über die Migration einen Bevölkerungsaustausch und führt einen LGBT-Feldzug. Viktor Orbán, Ministerpräsident Ungarn

Ständig diskreditiert Orbán die Europäische Union und die europäischen Partner, er lässt "Brüssel" landesweit als Bedrohung für Ungarn plakatieren - während seine Regierung, seine Familie und seine Freunde die Hand für EU-Geld aufhalten. An die Regeln halten will sich die Regierung Orbán nur, wenn es ihr passt - deshalb laufen mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn.

Orbans Prinzip "teile und herrsche"

Innenpolitisch regiert Orbán seit Jahren nach dem Prinzip "teile und herrsche", indem er eine vermutete traditionelle ungarische Mehrheit gegen Minderheiten im Land aufhetzt.

Ministerpräsident Viktor Orbán regiert Ungarn seit Jahren fast im Alleingang. Bei den Wahlen am 3. April 2022 könnte ihm erstmals seit langer Zeit ein Oppositionskandidat gefährlich nahe kommen. 31.03.2022 | 43:13 min

Der Streit um den "Heartstopper"-Comic kommt ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als der amerikanische Streaming-Anbieter Netflix die neue Staffel von "Heartstopper" online zeigt. Bei Jugendlichen ist die Spannung groß. Serien wie diese bedeuteten vor allem queeren Jugendlichen enorm viel, sagt Luca Dudits von der ungarischen Hilfsorganisation Háttér: "Queere Jugendliche, die bei uns ausgegrenzt und gemobbt werden, finden in solchen Büchern oder Serien ein Beispiel, wie man auch als queerer Mensch glücklich leben kann. Das gibt ihnen Hoffnung".

Und ich finde, es ist grausam, Jugendlichen diese Hoffnung zu nehmen. Luca Dudits, Háttér Society

Ob in Filmen, Büchern oder Theatern: Orbán will queere Menschen für Ungarns Jugendliche unsichtbar machen. Netflix scheint sich von Orbáns Kulturkampf bisher nicht beeindrucken zu lassen - auch in Ungarn können Jugendliche vorerst bei "Heartstopper" mitfiebern, auf Anfrage des ZDF wollte der Dienst das bis zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht kommentieren.