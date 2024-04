Doping-Vorwürfe im Schwimmen: Mehr Fragen als Antworten

Wada: Vorwürfe "irreführend"

Eine gemeinsame Recherche der ARD-Dopingredaktion und der New York Times hatte die Glaubwürdigkeit von Chinas Anti-Doping-System und die Wächterfunktion der Wada infrage gestellt. Demnach wurden 23 chinesische Spitzenschwimmer vor den Sommerspielen in Tokio positiv getestet, allerdings nicht sanktioniert.

Drei von ihnen gewannen in Japan Olympiagold. Die Wada sprach in einer Reaktion am Samstag von "irreführenden und möglicherweise diffamierenden Medienberichten", bestätigte aber positive Befunde.

Positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet

Bei Walijewa sei eine geringe Menge Trimetazidin festgestellt worden. "Ebenso wie die CHINADA (= Chinas Anti-Doping-Agentur) erkannte die RUSADA (= Russlands Anti-Doping-Agentur) in dem Fall weder Verschulden noch Fahrlässigkeit und akzeptierte Walijewas Erklärung, dass ihr Großvater die Substanz konsumiert und sie sie versehentlich eingenommen hatte", so Global Athlete: "Die Wada legte jedoch energisch Berufung gegen die Feststellung der RUSADA ein, was zu einer vierjährigen Sperre für Walijewa führte. Warum wurden an diese 23 Athleten andere Maßstäbe angelegt?"