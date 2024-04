Olympische Spiele in Paris: Seniorin trägt Olympia-Fackel

Sicher, das Gewicht der olympischen Fackel bereitet Melanie Berger-Volle ein wenig Sorge. Schließlich ist Madame bereits 102 Jahre alt, und ihre Schulter will nicht mehr so recht. Doch ablehnen und diese späte Chance für die Olympischen Spiele auslassen, noch einmal für ihre lebenslange Mission und Passion einzutreten, das kam für sie nicht in Frage.

Einige Meter durch Saint-Etienne

So wird Berger-Volle das olympische Feuer auf dem Weg nach Paris am 22. Juni einige Meter weit durch Saint-Etienne tragen, wo sie seit vielen Jahren lebt. Die Großmutter der Kunstturnerin Emilie Volle, die 1996 bei den Sommerspielen in Atlanta startete, möchte auch ein Symbol für Frauen sein, "die dafür gekämpft haben, Sport zu treiben wie Männer".

Berger-Volle: Gegen alle Diktaturen

Kämpfen musste Berger-Volle schon früh, in den dunklen Jahren ihres Lebens, die auch dunkle Jahre in Europa waren. 1921 wurde sie als Melanie Berger in eine jüdische Arbeiterfamilie in Wien hineingeboren, schon in jungen Jahren schloss sie sich in ihrer damaligen Heimat einer kommunistischen Gruppierung an. "Wir waren Atheisten, und als ich anfing zu kämpfen, hatte das keine religiösen Gründe, sondern politische Gründe", sagt Berger-Volle: "Ich bin gegen alle Diktaturen."