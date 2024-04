Olympia in Kriegszeiten: Härtetest für die Kraft des Sports

In Paris werden Juden und Araber gegeneinander antreten. Und sehr wahrscheinlich auch Ukrainer und Russen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will russischen Sportlern gestatten, als neutrale Athleten an den Spielen teilzunehmen - wenn sie den Krieg ihres Heimatlandes gegen die Ukraine in keiner Weise unterstützen.