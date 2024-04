Tag des Sports für Frieden: Mehr Fairplay durch Sport

Für die Spiele in Tokio 2021 wurde aufgrund von systematischem Staatsdoping mit Russland sogar ein Land ausgeschlossen - damit gab es offiziell 206 teilnehmende Nationen. Unter strengen Auflagen durften an den Spielen in Japan 335 Russen als neutrale Athleten teilnehmen, ohne Flagge, ohne Hymne und nur in Einzelsportarten.