Profifußball mit breiter Kampagne gegen Rassismus

Breiter Applaus brandete in vielen Stadien auf, wenn der Slogan "Together! Stop hate. Be a team" auf einem pinkfarbenen Transparent aufleuchtete. Das Spieltagsmotto war auf den Spielbällen, Kapitänsbinden, Auswechseltafeln und Werbetafeln prominent platziert. Dazu passt, dass auch die deutsche Nationalelf mit ihrem pink-lilafarbenen Auswärtstrikot ein entsprechendes Zeichen setzt, wenngleich in den Sozialen Medien die Kritik an diesem Outfit nicht abreißt.