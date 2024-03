Olympia 2024 sorgt für Überlastung der Metro in Paris

Wer derzeit in Paris die Metro nimmt, sieht Plakate mit glücklichen Menschen auf dem Fahrrad und im Homeoffice . "Es ist wichtig, sich vorzubereiten. Die Olympischen Spiele werden Auswirkungen für Sie haben", warnen die Plakate. Wer könne, solle öffentliche Verkehrsmittel vermeiden. Eine eigens eingerichtete Website erklärt, welche Strecken man während der Spiele umgehen sollte.

Metro in Paris schon jetzt an Belastungsgrenze

Der Grund dafür: Das Verkehrsnetz ist zu Stoßzeiten an vielen Orten überlastet - auch ohne Olympia. Mehrere ursprünglich versprochene Verkehrslinien werden nicht rechtzeitig fertig, unter anderem der Express-Zug, der Paris in 20 Minuten mit dem Flughafen Charles de Gaulle verbinden sollte. Geplante Eröffnung der Linie: in drei Jahren.