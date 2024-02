Macron vs. Scholz? Berlin sagt: "Nicht so dramatisch"

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte am Montag bei einer Konferenz in Paris dafür plädiert, westliche Bodentruppen in der Ukraine zur Unterstützung in dem Krieg gegen Russland nicht auszuschließen. Scholz saß auch auf dieser Konferenz - und sah sich hinterher gezwungen klarzustellen: "Es wird keine Bodentruppen europäischer Staaten oder der Nato geben. Das gilt."