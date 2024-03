Camilla Kemp: Erstmals deutsche Surferin bei Olympia dabei

Camilla Kemp hat sich als erste deutsche Surferin überhaupt für die Olympischen Spiele qualifiziert. Bei der Weltmeisterschaft im Wellenreiten in Arecibo/Puerto Rico schnappte sich die Deutsche Meisterin ihr Ticket für Paris 2024

Ticket nach Tahiti

Ausgetragen werden die Wettbewerbe im Sommer nicht in Frankreichts Hauptstadt, sondern auf der Insel Tahiti/Französisch-Polynesien Surfen ist in diesem Jahr erst zum zweiten Mal olympisch. Dort wird Camilla Kemp als eine von 24 Surferinnen das deutsche Olympiateam vertreten. Bei Instagram schrieb die 28-Jährige:

"Fleißiges, starkes Team"

"Ich wusste irgendwie, dass meine Zeit kommen würde. Wir haben so hart dafür gearbeitet und so viel geopfert. Es geht alles darum, zu glauben und weiterzumachen und hart zu arbeiten. Wir haben ein so fleißiges, starkes Team", sagte Kemp dem Fachmagazin "wellenreiten.de".