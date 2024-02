DFB-Frauen freuen sich aufs Sommermärchen

Nations League: Die Partie Niederlande gegen die DFB-Frauen, im Anschluss Torschützin Klara Bühl im Interview 28.02.2024 | 166:02 min

Bühl öffnet die Tür nach Paris

Wie zur Bestätigung sollte Deutschlands Nationalspielerin des Jahres 2023 nun diejenige sein, die beim 2:0-Erfolg gegen die Niederlande die Tür zu den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August) in Paris aufgestoßen hat. So fasste die 23-Jährige die Gefühlslage hernach im ZDF treffend zusammen:

Die wichtigsten Szenen vom 2:0-Sieg der DFB-Frauen im Spiel um Platz 3 der Nations League gegen die Niederlande. 28.02.2024

Kapitänin Popp glücklich und erleichtert

"Unglaublich glücklich und erleichtert" äußerte sich Alexandra Popp, die "nicht immer das schönste Spiel, aber einen hochverdienten Sieg" gesehen hatte. Die DFB-Kapitänin war deshalb so stolz auf ihre Mitspielerinnen, weil das Team sich das Heft des Handelns vor 20.500 Zuschauern im Abe-Lenstra-Stadion von Heerenveen vor allem in der zweiten Halbzeit nicht aus der Hand hatte nehmen lassen. Der zweite Matchball ist erstaunlich selbstbewusst verwandelt worden.

Die Vorrunde beim olympischen Fußballturnier wird in Städten wie Nantes, Nizza, St. Etienne, Marseille oder Bordeaux in ganz Frankreich ausgetragen. Hrubesch hat die Messlatte vor der Auslosung am 20. März gleich ein Stück höher gelegt: "Der Maßstab wird sein, wenn du gegen Spanien spielst." Rundherum um den immer noch Ehrgeiz sprühenden 72-Jährigen herrschte erstmal große Freude, überhaupt dabei zu sein.

28.02.2024

Hrubesch-Nachfolge "bei passender Gelegenheit"

Auch Künzer sprang im großen Jubelkreis mit herum. Am Spielfeldrand hatten auch DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Präsident Bernd Neuendorf gratuliert und gestrahlt. Einen erneuten Rückschlag nach dem desaströsen Erscheinungsbild bei der WM 2023 in Australien hätte der Verband auch mit Blick auf die Vergabe der Frauen-WM 2027 am 17. Mai in Bangkok nicht gebraucht.

Sommerpause entfällt

Dennoch besteht zu übertriebener Freude kein Anlass. Dafür wartet im deutschen Frauenfußball schlicht zu viel Arbeit. Das geht bei den teils lückenhaften Angeboten an der Basis für Mädchen los, setzt sich über die gefährdete Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga fort und führt zu einem Nationalteam, das in den nächsten Wochen und Monaten ein grenzwertiges Programm abspulen muss.

Die ehemalige Weltfußballerin Nadine Keßler als Verantwortliche für den Frauenfußball bei der UEFA hat die EM-Qualifikation in ein neues Format mit fragwürdigen Zeitfenstern gegossen; am 5. März werden die Gruppen ausgelost. Deutschland spielt in der A-Kategorie und muss mindestens Zweiter werden, um an der EM 2025 in der Schweiz teilzunehmen.