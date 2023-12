Frauen-WM 2027: So stehen Deutschlands Chancen

Noch können sich Sjoeke Nüsken, Sydney Lohmann und Lena Oberdorf das sicherlich nicht vorstellen: im Sommer 2027 vor vollen Rängen in Dortmund, Köln, Düsseldorf oder auf Schalke eine Weltmeisterschaft zu spielen. Angefeuert vom ganzen Land. Jung und gut genug sind die Drei allemal, um auch noch in dreieinhalb Jahren eine zentrale Rolle in der deutschen Frauen-Nationalelf zu spielen.