Kreml-Chef Putin: Offen für Feuerpause während Olympia

Zuvor hatte Macron in einem Interview im ukrainischen Fernsehen bestätigt, dass Paris Moskau um eine Waffenruhe während der Olympischen Spiele ersuchen werde, die vom 26. Juli bis zum 11. August in Frankreich stattfinden. Russische Athleten dürfen an den Wettbewerben in Paris unter neutraler Flagge teilnehmen.