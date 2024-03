Wolkow zu Putins Sieg: "Eine Revolution wird es nicht geben"

Sehen Sie hier das Interview mit Leonid Wolkow in voller Länge.

... der Überfall auf ihn ein "Gruß aus Moskau" war

Wolkow war vergangene Woche im Exil in Litauen überfallen und verletzt worden. Nach dem Krankenhausaufenthalt gehe es ihm "okay". "Alles, was uns nicht tötet, macht uns stärker", sagt Wolkow im ZDF. Der Überfall selbst sei "sicher ein Gruß aus Moskau gewesen".