Putin: Gefangenenaustausch von Nawalny war in Planung

Der Sieger der russischen Wahl stand bereits im Voraus fest: Putin hat sich erneut in seinem Präsidentenamt bestätigen lassen. Einzelne Protestaktionen gab es vor allem im Ausland.

Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte am Sonntag erstmals offiziell, dass der inzwischen verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny ausgetauscht werden sollte. Putin sagte in einer Pressekonferenz wenige Stunden nach seiner Wiederwahl, ihm sei der Vorschlag unterbreitet worden, Nawalny im Rahmen eines Gefangenenaustausches freizulassen.

Er habe zugestimmt, unter der Bedingung, dass der Oppositionspolitiker Russland verlasse und nicht zurückkehre. "Was Herrn Nawalny betrifft, ist er nicht mehr am Leben", wurde Putin zitiert. "Das ist ein trauriges Ereignis."

Leider ist nun einmal passiert, was passiert ist. Aber es passiert, dagegen kann man nichts tun, so ist das Leben.

Umstände von Nawalnys Tod bis heute nicht geklärt

Nawalny starb am 16. Februar unter ungeklärten Umständen in einer abgelegenen Strafkolonie in der Arktis. Die russischen Behörden gaben die Ursache für seinen Tod noch nicht offiziell bekannt.