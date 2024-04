Magdeburgs Torhüter positiv auf Methamphetamine getestet

Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss beim Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal auf seinen Weltklasse-Handballtorhüter Nikola Portner verzichten. In einer positiven Wettkampfprobe sind bei dem 30 Jahre alten Schweizer Methamphetamine gefunden worden, wie die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (Nada) am Donnerstag auf dpa-Anfrage mitteilte. Der Spieler wurde daraufhin vom SCM suspendiert.

Nikola Portner "zutiefst schockiert"

