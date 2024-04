Olympia 2024 in Paris: Nur noch 100 Tage bis zum Start

Ganz Frankreich bereitet sich auf den Start der Olympischen Spiele 2024 in Paris vor. Doch die Invesitionen für die Spiele werden nicht überall positiv gesehen.

Straßen werden ausgebessert, zusätzliche Fahrradwege werden verlegt und bereits temporäre Austragungsorte aufgebaut. Die meisten Wettkämpfe werden in Paris stattfinden, nur wenige in anderen Teilen des Landes. In Marseille sind beispielsweise einige Fußballspiele und die Segelwettkämpfe geplant.