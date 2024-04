Olympische Spiele in Paris: Entzündung der Flamme in Olympia

Flamme wird in Olympia entzündet : So kommt das olympische Feuer nach Paris

von Torsten Haselbauer 16.04.2024 | 06:55 |

Heute wird das olympische Feuer in Griechenland entzündet. Den Bestimmungsort in Frankreich soll es am 26. Juli erreichen. Wo in Paris das Feuer brennen soll, ist noch geheim.