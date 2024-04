Rollstuhlbasketball: Vom Sportmuffel zu den Paralympics 2024

Die deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaften haben im vergangenen Jahr bei der EM in Rotterdam die direkte Qualifikation für die Paralympics in Paris verpasst. Seit den Spielen von Tokio 2021 wurden die Felder für das paralympische Turnier verkleinert, bei den Frauen von zehn auf acht und bei den Männern von zwölf auf acht Teams. Entsprechend schwieriger ist die Qualifikation geworden. Eine letzte Chance auf ein Paris-Ticket haben die deutschen Teams bei den so genannten "Repechage"-Turnieren (frz. für "Hoffnungslauf").