Parasportler des Jahres: Forster und Schäfer ausgezeichnet

Eine Skirennläuferin und ein Leichtathlet als Vorzeigesportlerin und Vorzeigesportler des Jahres - das passt zur beeindruckenden Saison 2023 im deutschen Parasport. Friedhelm Julius Beucher , Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), fasste das Jahr am Samstagabend bei der Gala in Düsseldorf mit rund 300 Gästen so zusammen: "Ein Jahr vor den Paralympischen Spielen in Paris haben wir einen Parasport-Sommer erlebt, der seinesgleichen sucht."