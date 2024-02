Olympisches Dorf bei Paris eröffnet

von Anne Arend 29.02.2024 | 16:00 |

Jahrelang war das Projekt eines der größten Baustellen in Frankreich - jetzt wird es feierlich eröffnet: das olympische Dorf bei Paris. In Seine-Saint-Denis, einer Gegend, die sonst eher wegen sozialer Probleme in den Schlagzeilen zu finden ist.