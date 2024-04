Olympia-Debüt für Curry: US-Basketball-Dream-Team für Paris

Die USA schicken die Besten der Besten zu den Olympischen Spielen in Paris. Das Ziel: Das fünfte Olympia-Gold nacheinander. Angeführt wird das Dream-Team vom dreimaligen Olympiasieger Kevin Durant von den Phoenix Suns sowie dem zweimaligen Goldmedaillengewinner LeBron James. Der Superstar der Los Angeles Lakers liegt in der Rangliste der Spieler mit den meisten Punkten in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Platz eins.

Chefcoach wird Steve Kerr

Kerr: "Wollen unser Land stolz machen"

Zu seiner Olympia-Besetzung sagte der Coach: "Mein Team und ich fühlen uns geehrt, diese fantastische Gruppe von Spielern zu betreuen bei unserem Vorhaben, olympisches Gold in Paris zu gewinnen", sagte Kerr in der Mitteilung. "Wir wollen den US-Basketball mit höchster Klasse repräsentieren und unser Land stolz machen."

Ab dem 6. Juli in Las Vegas wird sich der Kader auf Olympia einstimmen. In der Vorbereitung kommt es am 22. Juli in London auch zu einem Test-Duell mit Deutschland.