Olympia 2024: DFB-Frauen treffen auf USA und Australien

DFB-Frauen setzten sich in der Nations League gegen die Niederlande durch.

Die deutschen Fußballerinnen haben für die Olympischen Spiele anspruchsvolle Aufgaben erwischt. Die Vize-Europameisterinnen treffen in der Gruppe B auf den viermaligen Olympiasieger USA, den WM-Vierten Australien sowie Sambia oder Marokko. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Paris.