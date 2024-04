Olympia 2024: Die Basketballer aus dem Südsudan sind dabei

Den Vater des Basketballwunders treffen wir zufällig: Luol Deng, ehemaliger NBA-Star und nun Präsident des südsudanesischen Basketballverbands. Seine Pressesprecherin hatte uns wenig Hoffnung auf ein Treffen gemacht. Deng pendele zwischen seinen Wahlheimaten in den USA und Kenia und sei nur ab und an im Südsudan.

Jetzt sitzen wir gemeinsam am Abfluggate in Nairobi in Kenia und warten auf unseren Flug in die südsudanesische Hauptstadt Juba. Verspätung. Genug Zeit für ein lockeres Gespräch.