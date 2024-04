Olympia 2024: Russlands Teilnahme unter neutraler Flagge

In Russland ist man seit jeher stolz auf seine Sportler und ihre Leistungen. Die olympischen Spiele waren in der Geschichte des Landes immer Gelegenheit für die Herrschenden im Kreml und ihre Sprachrohre, die Großartigkeit und das Leistungsvermögen russischer Sportler zu würdigen. Wladimir Putin pries gerne das russische Siegergen an. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Wenn in Griechenland nun 100 Tage vor Beginn der Spiele in Paris das olympische Feuer entzündet wird, dürften die russischen Staatsmedien nicht wie gewohnt in aller Ausführlichkeit berichten. Zu erwarten sind eher propagandistische Störfeuer, die die Spiele in Misskredit bringen sollen.

Russland unter neutraler Flagge

Hintergrund ist, dass russische Athleten bei den Spielen in Paris eine eher untergeordnete Rolle spielen dürften. Waren es in Tokio noch über 300 Sportlerinnen und Sportler, so dürfte die Zahl dieses Jahr eher bei 30 bis 40 liegen, die außerdem unter neutraler Flagge starten müssen und nicht unter russischer. Sie dürfen außerdem nicht Mitglied bei einem Armee-Verein sein, dazu sind Mannschaften gänzlich von den Spielen ausgeschlossen. Das Gleiche gilt im Übrigen für Athleten aus Belarus

Thomas Bach wird lächerlich gemacht

In russischen Medien wird bereits jetzt von allerlei Problemen bei den Organisatoren in Paris berichtet. Besondere Kritik gibt es in Russland an IOC-Präsident Thomas Bach, der in Moskau lange eher als Freund des Regimes betrachtet wurde. Doch dass Bach diese Sanktionierungen mitträgt, ja vielleicht sogar initiiert hat, stößt den Verantwortlichen sauer auf. So wurde Bach zuletzt zur Zielscheibe russischen Spotts.